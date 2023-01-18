Пушилин рассказал о продолжении зачистки от противника в Марьинке

Российские военные продолжают зачистку от украинских боевиков в населённом пункте Марьинка, несмотря на все предпринимаемые в этом районе усилия ВСУ. Туда направляются резервы украинской армии, а отступающие ВСУшники стараются закрепиться в промзоне и частном секторе.

Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Марьинское направление: продолжается зачистка противника. Противник продолжает попытки удерживаться в частном секторе, а также на ряде небольших промышленных предприятий", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Врио главы ДНР подчеркнул, что назвать действия ВСУ отступлением было бы неверно, потому что в этом район стягиваются украинские резервы, которые делают всё возможное, чтобы не отдать занятые позиции.

"Но наши подразделения продвигаются… Заняли один из опорных пунктов противника. Также есть очередное попадание в плен противника", — добавил Пушилин.