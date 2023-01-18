"Страна.ua": упавший в Броварах вертолёт был куплен у Франции в 2018 году и мог быть неисправен

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал модель вертолёта, который сегодня, 18 января, разбился в Броварах. Французский Super Puma есть у всех силовых структур, сказал он в эфире телемарафона.

СМИ сообщают, что данные машины были куплены у Франции ещё в 2018 году. Однако у вертолётов уже давно отмечались проблемы с отделением винта и коробкой передач. Польша в своё время вышла из сделки по приобретению Super Puma, узнав о существующих неисправностях.

"Производитель вертолёта, компания Airbus Helicopters, подтверждала проблемы с коробкой передач и объявляла о "временных действиях" по замене деталей", — пишет "Страна.ua".

В 2017 году производитель заявил, что неисправности устранены.