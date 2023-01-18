Группировка ВСУ, которая находится в Северске, может попасть в окружение. Такой прогноз сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Политик напомнил, что ВС РФ перерезали основные пути снабжения Северска и Артёмовска, захватив станцию "Соль".
"Что немаловажно, после того, как была взята под контроль станция "Соль", то есть перерезаны основные пути снабжения Артемовска и Северска, та группировка, которая находится сейчас в укрепрайонах Северска, она рискует попасть в окружение. Ну и со снабжением сейчас, конечно же, на порядки хуже", — сказал Пушилин, выступая на Первом канале.
О прерывании снабжения ВСУ между Артёмовском и Северском Пушилин проинформировал 17 января, после взятия Соледара.
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