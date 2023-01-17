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Любовь Степушова

Освободив Соледар, ВС РФ развивают наступление на двух главных направлениях

Силовые структуры » Министерство обороны

Освобождение Соледара — важное событие в контексте всей специальной военной операции (СВО). Обеспечив контроль над городом, ВС РФ пошли в наступление на двух главных направлениях.

Освободив Соледар, ВС РФ развивают наступление на двух главных направлениях

Освобождение Артёмовска

Первое — на юг, захватив Подгородное и начав бои за Красную Гору. Цель — занять Парасковеевку и выйти на Свято-Георгиевскую улицу на севере Артёмовска, тем самым охватив город с севера.

Южнее Артёмовска идут бои за Клещеевку. Взятие села позволит установить огневой контроль над трассой Часов Яр — Артёмовск и окружить город с юга, взяв под контроль важное село Константиновку.

Как пишет Readovka, у ВСУ под контролем всё ещё находится дорога Дружковка-Краматорск-Константиновка, но после взятия Клещеевки и она переходит под контроль российской артиллерии. Тогда у ВСУ останется лишь один выход на Славянск — через Никифоровку, но эта трасса также уже простреливается артиллерией ВС РФ.

"В Артёмовске формируется котёл около 2 тысяч солдат ВСУ, из которого будет почти нереально выйти или завезти БК (боекомплект — ред.) или подкрепление (ротацию). Все, кто там останутся, или попадут в плен, или умрут, как произошло в Соледаре", — пишет Тelegram-канал "Легитимный".

Потеря Артёмовска окажет влияние на моральный дух ВСУ и победные умозаключения западных аналитиков, так как Владимир Зеленский всегда приводил в пример Бахмут, как непобедимый город, в том числе, будучи в США на рандеву у Джо Байдена.

Освобождение Северска

Второе направление наступления от Соледара — на север. Сообщается, что город Северск уже в оперативном окружении и, видимо, скоро также будет освобождён. Военный аналитик Юрий Подоляка считает, что именно Северское направление станет одним из основных в наступлении ВС РФ. Продвижение за день здесь составило примерно 1,5 км.

По словам Подоляки, после занятия Звановки и Свято-Покровского (до него пока 9 км), гарнизон ВСУ будет практически отрезан, так как в тылу у него будет река Северский Донец. При этом, снабжение будет осуществляться всего по одной дороге вдоль реки, которая будет находиться под огневым поражением российской артиллерии.

Блогер сообщает, что все другие службы, кроме военных, из города вчера были эвакуированы.

Telegram-канал "Резидент" указывает со ссылкой на источник, что руководство ВСУ просит Зеленского начать вывод войск из Северска, так как "бессмысленно удерживать город, который на данный момент не играет роли в стратегическом плане, а его удержание будет стоить больших сил для ВСУ".

Заметим в ответ, что Бородино и Прохоровка тоже были ничем не примечательными сёлами, пока в них не решился исход первой и второй Отечественных войн России.

Фронт в Донбассе пришёл в движение везде

В движение пришёл весь донбасский фронт, включая Сватово в ЛНР. Далее будет освобождён Торецк с последующим перенесением боёв в район агломерации Дружковка-Краматорск-Славянс (ДНР), которую легче взять именно с юга.

Между тем, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, есть локальный успех в пригородах Донецка — Марьинке и Авдеевке

"В Марьинке все высотки зачищены, контролируются подразделениями России, есть основания рассчитывать, что в скорейшем времени этот населённый пункт будет освобождён от украинских войск", — сказал Пушилин.

"По Марьинке, пишут парни, осталось метров 300, не занятых нами", — подчёркивает Telegram-канал "Записки ветерана".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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