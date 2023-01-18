После освобождения Соледара и взятия под контроль железнодорожной станции Соль российскими силами вооружённые силы Украины (ВСУ) не могут перебрасывать резервы. Два района сосредоточения ВСУ на севере Донецкой Народной Республики (ДНР) рискуют попасть в окружение у Артёмовска и Северска, сообщают эксперты Telegram-канала "Военная хроника".
В районе Артёмовска создастся угроза украинской армии, если Россия освободит Парасковиевку и Берховку, добавили аналитики.
Опасным для ВСУ также станет район Северска в 40 километрах от Кременной. Наступление российской армии на этом направлении заставит ВСУ отвести четыре-пять бригад от Кременной, что приведёт к срыву наступления на данном участке фронта, отмечают авторы канала.
Соледар оказался ловушкой для ВСУ, большое количество подразделений погибли при обороне этого города. Общее количество погибших составляет 20-25 тысяч человек, полагают эксперты.
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