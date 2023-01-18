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Леонков: вертолёт в Броварах был сбит украинской системой ПВО

Силовые структуры

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, сразу было ясно, что упавший в Броварах вертолёт не мог быть российским, поскольку ВС РФ не бьют по гражданской инфраструктуре.

Леонков: вертолёт в Броварах был сбит украинской системой ПВО

Эксперт напомнил, что перед началом спецоперации на вооружении украинских ВВС стояло около 120 боевых бортов.

"Количество самолетов, которые сбила наша система ПВО, сильно превышено. Это то советское наследие, которое Восточная Европа смогла им поставить. Конечно, эта техника прошла определенную подготовку, ремонт, была усовершенствована для запуска ракет. Но, несмотря на изменения, технику сбивают как ПВО, так и наши летчики с помощью ракет", — сказал Леонков в разговоре с Радио 1.

Сейчас же основой ВВС Украины стали западные беспилотники, однако российские ПВО сбивают и их.

Леонков уверен, что причиной трагедии в Броварах стала ошибка украинской системы ПВО, находящейся в городе, среди жилых домов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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