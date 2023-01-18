МК: Кнутов назвал разборки киевского режима и туман вероятными причинами смерти Монастырского

Официальные ведомства на данный момент не дают никаких комментариев по поводу ЧП в Броварах с разбившимся вертолётом, на борту которого был глава МВД Украины Денис Монастырский.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что вероятны две причины случившегося. Первая — это сильный туман и, как следствие, ошибка пилота в условиях плохой видимости. Второй причиной могли стать внутриполитические причины.

"Если что-то было, то это внутриполитические разборки киевского режима. Если это была диверсия и на борту произошел взрыв, то специалисты также это быстро вычислят по частицам взрывчатого вещества. Но я думаю, что это техническая неисправность, поскольку техника не обслуживается, запчасти не закупаются, нужное внимание техническому состоянию не уделяется", — высказал Кнутов свою версию в разговоре с корреспондентом "МК".

О технических неисправностях марки вертолёта, на котором летел Монастырский в Харьков, сообщают некоторые СМИ. У винтокрылых машин Super Puma отмечались случаи отделения винта и проблемы с коробкой передач.