В окрестностях Соледара обнаруживаются военные ВСУ, бежавшие из города в одиночку

Не все военнослужащие Украины смогли выбраться живыми из Соледара и пригородов (станция "Соль") и добраться до своих подразделений, находящихся дальше от линии фронта. Многие бежали с территории поодиночке. Об этом информирует "Военное обозрение".

Такие бойцы остаются в 5-10 километрах от Соледара, прячась в лесопосадках, либо стараются выйти в населённые пункты, не разбирая, есть ли там русские подразделения или нет. Военные ВС РФ называют таких беглецов "шатунами". В основном они передвигаются в ночное время. Иногда эти бойцы попадают в занятые ВС РФ территории и вынуждены сдаваться в плен.