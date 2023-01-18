Подоляка: солдаты ВСУ боятся ехать воевать в Артёмовск

Солдаты украинской армии боятся ехать в Артёмовск.

Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Юрия Подоляки.

Он демонстрирует очень показательное видео, где боевики 116-й бригады тербата (их потом всё-равно бросили туда) говорят командиру, что у них нет командира роты (который предусмотрительно "заболел"), комвзводов (также вероятно, больны), нет санитаров, а личным составом подразделение укомплектовано лишь на 40 процентов.

Никакого тяжёлого вооружения у бандеровцев нет, и оправка их на фронт — это отправка на убой, отметил военный блогер.

"Причём, насколько я знаю, проблема с техникой и ЛС у бригад теробороны ВСУ сейчас стоит очень остро и в подобном положении находятся практически все подобные подразделения. Между тем, ввиду больших потерь регулярных частей, эти самые бригады спешно бросают на фронт", — подчеркнул Подоляка.

По его словам, их судьба незавидная, это пушечное мясо, которым закрывают дыры на фронте.