В районе Артёмовска (Бахмута) продолжаются ожесточённые бои. Союзные войска ведут активные военные действия, уничтожая противника.
Выжившие боевики 125-го батальона 116-й бригады теробороны из Кременчуга Полтавской области, воюющие на направлении Артёмовск — Соледар, записали видеообращение.
"Военные теробороны бунтуют из-за отправки на "бойню" в Артёмовск", — пишут военкоры "Русской Весны".
Бойцы жалуются главкому ВСУ Валерию Залужному и президенту Украины Владимиру Зеленскому на преступные приказы, которые отдаёт их командование. Солдаты отмечают, что не получили снаряжение и оборудование в достаточном количестве и не прошли должную военную подготовку.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.