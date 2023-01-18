Выжившие в Соледаре военные 116-й бригады теробороны ВСУ пожаловались Зеленскому на приказы командования

В районе Артёмовска (Бахмута) продолжаются ожесточённые бои. Союзные войска ведут активные военные действия, уничтожая противника.

Выжившие боевики 125-го батальона 116-й бригады теробороны из Кременчуга Полтавской области, воюющие на направлении Артёмовск — Соледар, записали видеообращение.

"Военные теробороны бунтуют из-за отправки на "бойню" в Артёмовск", — пишут военкоры "Русской Весны".

Бойцы жалуются главкому ВСУ Валерию Залужному и президенту Украины Владимиру Зеленскому на преступные приказы, которые отдаёт их командование. Солдаты отмечают, что не получили снаряжение и оборудование в достаточном количестве и не прошли должную военную подготовку.