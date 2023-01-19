Соледар обороняли целые батальоны иностранных наёмников, которые были хорошо укомплектованы и прошли боевое слаживание, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Как уточнил источник, в "банды" наёмников входили военные от рядового вплоть до офицеров.
"В том же Соледаре была уже не просто пара пикапов с наёмниками, а работали роты и батальоны, полностью состоящие из иностранцев. Не офицеры-иностранцы, а остальные — украинцы, а именно батальоны иностранцев от и до", — сообщили ТАСС в НМ ДНР.
По словам собеседника агентства, ВСУ стремительно теряют технику, в том числе и ту, что поставляет Североатлантический альянс. На фоне этого западные "партнёры" Украины сочли, что боевики ВСУ недостаточно обучены. По мнению источника, вероятно, именно поэтому на территорию Незалежной отправляют полностью слаженные батальоны наёмников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.