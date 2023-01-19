НМ ДНР: Соледар со стороны ВСУ обороняли слаженные банды наёмников — от рядового до офицера

Соледар обороняли целые батальоны иностранных наёмников, которые были хорошо укомплектованы и прошли боевое слаживание, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Как уточнил источник, в "банды" наёмников входили военные от рядового вплоть до офицеров.

"В том же Соледаре была уже не просто пара пикапов с наёмниками, а работали роты и батальоны, полностью состоящие из иностранцев. Не офицеры-иностранцы, а остальные — украинцы, а именно батальоны иностранцев от и до", — сообщили ТАСС в НМ ДНР.

По словам собеседника агентства, ВСУ стремительно теряют технику, в том числе и ту, что поставляет Североатлантический альянс. На фоне этого западные "партнёры" Украины сочли, что боевики ВСУ недостаточно обучены. По мнению источника, вероятно, именно поэтому на территорию Незалежной отправляют полностью слаженные батальоны наёмников.