Кнутов посоветовал не торопиться с освобождением Запорожья из-за планов ВСУ на март

Украинская власть совместно с НАТО планирует масштабное наступление при поддержке Польши на март, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По мнению эксперта, российской стороне не стоит торопиться с освобождением Запорожья.

"Я бы не стал торопиться. Дело в том, что Украина на март готовит масштабное наступление при поддержке НАТО. Причём угроза этого наступления будет достаточно серьёзна в случае, если Польша направит свои войска на западную Украину", — пояснил военный эксперт в беседе с "Украиной.ру".

Кнутов подчеркнул, что, возможно, сейчас поляки подготавливают пехотную дивизию, в которой будет около 200 тысяч человек.