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Командир спецназа "Троя": ВСУ начали применять гексакоптеры вместо БПЛА Bayraktar

Силовые структуры

Украинские военные стали активно применять в зоне боевых действий промышленные беспилотники — гексакоптеры, заявил офицер РФ, командир спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

Командир спецназа "Троя": ВСУ начали применять гексакоптеры вместо БПЛА Bayraktar

В интервью ТАСС он отметил, что обычно такие коптеры используют для обработки полей. При этом военнослужащий подчеркнул: с их помощью можно поднять несколько 120-миллиметровых мин, способных вывести из строя танки и самоходные артиллерийские установки в случае точного попадания в цель.

"То есть для борьбы с нашей бронетехникой они представляют серьёзную опасность", — указал Новиков.

Он также добавил, что ВС РФ эффективно поражают турецкие дроны Bayraktar. Именно поэтому Киев стал использовать гексакоптеры, пояснил офицер. По его мнению, власти Украины испытывают сложности с поставками военного оборудования из Турции.

Ранее Новиков сообщил, что ВСУ приостановили наступление на Кременную в ЛНР из-за успехов армии РФ в Донбассе.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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