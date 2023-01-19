Командир спецназа "Троя": ВСУ начали применять гексакоптеры вместо БПЛА Bayraktar

Украинские военные стали активно применять в зоне боевых действий промышленные беспилотники — гексакоптеры, заявил офицер РФ, командир спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

В интервью ТАСС он отметил, что обычно такие коптеры используют для обработки полей. При этом военнослужащий подчеркнул: с их помощью можно поднять несколько 120-миллиметровых мин, способных вывести из строя танки и самоходные артиллерийские установки в случае точного попадания в цель.

"То есть для борьбы с нашей бронетехникой они представляют серьёзную опасность", — указал Новиков.

Он также добавил, что ВС РФ эффективно поражают турецкие дроны Bayraktar. Именно поэтому Киев стал использовать гексакоптеры, пояснил офицер. По его мнению, власти Украины испытывают сложности с поставками военного оборудования из Турции.

Ранее Новиков сообщил, что ВСУ приостановили наступление на Кременную в ЛНР из-за успехов армии РФ в Донбассе.