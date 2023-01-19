Украинские военные стали активно применять в зоне боевых действий промышленные беспилотники — гексакоптеры, заявил офицер РФ, командир спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
В интервью ТАСС он отметил, что обычно такие коптеры используют для обработки полей. При этом военнослужащий подчеркнул: с их помощью можно поднять несколько 120-миллиметровых мин, способных вывести из строя танки и самоходные артиллерийские установки в случае точного попадания в цель.
"То есть для борьбы с нашей бронетехникой они представляют серьёзную опасность", — указал Новиков.
Он также добавил, что ВС РФ эффективно поражают турецкие дроны Bayraktar. Именно поэтому Киев стал использовать гексакоптеры, пояснил офицер. По его мнению, власти Украины испытывают сложности с поставками военного оборудования из Турции.
Ранее Новиков сообщил, что ВСУ приостановили наступление на Кременную в ЛНР из-за успехов армии РФ в Донбассе.
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