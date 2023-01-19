Генерал Картаполов: вероятность призыва срочников с 21 года этой весной нулевая

Российский генерал, руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил вероятность призыва на срочную службу с 21 года этой весной.

В эфире канала "Россия 1" он отметил, что данная инициатива ещё не включена в законодательную систему государства.

"На мой взгляд, вероятность крайне низкая, по сути нулевая", — сказал парламентарий.

Ранее Картаполов заявил, что в будущем минимальным возраст российских призывников будет составлять 21 год, а максимальный — 30 лет.

При этом депутат подчеркнул: для полного перехода на такую систему потребуется порядка трёх лет. Как пояснил генерал, перед внесением изменений в законодательство каждый военкомат должен проверить, сколько граждан РФ можно будет призвать на службу.