Российский генерал, руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов оценил вероятность призыва на срочную службу с 21 года этой весной.
В эфире канала "Россия 1" он отметил, что данная инициатива ещё не включена в законодательную систему государства.
"На мой взгляд, вероятность крайне низкая, по сути нулевая", — сказал парламентарий.
Ранее Картаполов заявил, что в будущем минимальным возраст российских призывников будет составлять 21 год, а максимальный — 30 лет.
При этом депутат подчеркнул: для полного перехода на такую систему потребуется порядка трёх лет. Как пояснил генерал, перед внесением изменений в законодательство каждый военкомат должен проверить, сколько граждан РФ можно будет призвать на службу.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.