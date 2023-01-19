Вашингтон будет "ломать через колено" союзников по Североатлантическому альянсу, чтобы помочь Украине выиграть конфликт, заявил военный аналитик и эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По словам эксперта, США сделали ставку на Киев и вынуждены идти "ва-банк".
Орлов подчеркнул, что потребности Киева в военной помощи растут, а членам альянса приходится "отрывать от себя" оружие для Украины.
"Запад сделал ставку на этот конфликт, пошёл ва-банк. Те государства, которые будут отказываться поставлять свои вооружения, их Вашингтон будет ломать через колено. По 10 танков с каждой страны, по 10 пушек. Со всего мира будут собирать и отправлять на Украину", — пояснил эксперт в беседе с "ПолитРоссией".
Кроме того, Орлов подчеркнул, что НАТО под давлением Вашингтона заходит за ограничения, которые сам же установил.
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