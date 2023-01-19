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Военкор Коц: страны НАТО решились поставить тяжёлую технику, которую очень просили ВСУ

Силовые структуры

Запретов на поставок Украине тяжёлой техники больше нет. Для начала союзники Киева отправят ему небольшую партию танков. Корреспондент РИА Новости, военкор Андрей Коц рассказал о характеристиках машин и их влиянии на РФ.

Военкор Коц: страны НАТО решились поставить тяжёлую технику, которую очень просили ВСУ

Недавно президент Польши Анджей Дуда сообщал, что ВСУ получат роту танков Leopard 2A4, призвав страны НАТО взять с него пример. Лондон обсуждает возможность отправки Киеву 12 боевых машин Challenger 2. О "Леопардах” говорили в Финляндии и Дании. Они ждут окончательного разрешения Германии на экспорт.

Коц считает, что даже версия А4 танка "Леопард" может представлять серьёзную угрозу для РФ. Боевая машина обладает хорошей бронезащитой, усовершенствованным баллистическим вычислителем в системе управления огнём и снарядами повышенной мощности.

Британский Challenger 2 является более современной машиной, у которой немного уязвимых зон. Он принимал участие в танковых дуэлях.

Ранее Алексей Леонков сообщал, что и Leopard 2, и Challenger 2 гораздо сложнее советских танков. У западных машин отсутствует автомат заряжания, поэтому нужен очень тренированный экипаж.

Россия использует новейшие Т-90М и глубоко модернизированные версии Т-72Б3М. Они могут эффективно бороться с танками Запада.

Техника НАТО доставит проблемы ВСУ, поскольку возникнет необходимость поставок запчастей и боекомплектов на передовую. Снаряды у британских и немецких машин отличаются, несмотря на одинаковый калибр. Кроме того, военнослужащим нужно будет потратить время на освоение новой техники.

"Наконец, Leopard 2A4 и Challenger 2 — очень тяжёлые машины, 55 и 75 тонн соответственно. Непонятно, выдержат ли украинские мосты, построенные в Советском Союзе, и не рассчитанные на столь массивную технику", — заключил Коц.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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