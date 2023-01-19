Запретов на поставок Украине тяжёлой техники больше нет. Для начала союзники Киева отправят ему небольшую партию танков. Корреспондент РИА Новости, военкор Андрей Коц рассказал о характеристиках машин и их влиянии на РФ.
Недавно президент Польши Анджей Дуда сообщал, что ВСУ получат роту танков Leopard 2A4, призвав страны НАТО взять с него пример. Лондон обсуждает возможность отправки Киеву 12 боевых машин Challenger 2. О "Леопардах” говорили в Финляндии и Дании. Они ждут окончательного разрешения Германии на экспорт.
Коц считает, что даже версия А4 танка "Леопард" может представлять серьёзную угрозу для РФ. Боевая машина обладает хорошей бронезащитой, усовершенствованным баллистическим вычислителем в системе управления огнём и снарядами повышенной мощности.
Британский Challenger 2 является более современной машиной, у которой немного уязвимых зон. Он принимал участие в танковых дуэлях.
Ранее Алексей Леонков сообщал, что и Leopard 2, и Challenger 2 гораздо сложнее советских танков. У западных машин отсутствует автомат заряжания, поэтому нужен очень тренированный экипаж.
Россия использует новейшие Т-90М и глубоко модернизированные версии Т-72Б3М. Они могут эффективно бороться с танками Запада.
Техника НАТО доставит проблемы ВСУ, поскольку возникнет необходимость поставок запчастей и боекомплектов на передовую. Снаряды у британских и немецких машин отличаются, несмотря на одинаковый калибр. Кроме того, военнослужащим нужно будет потратить время на освоение новой техники.
"Наконец, Leopard 2A4 и Challenger 2 — очень тяжёлые машины, 55 и 75 тонн соответственно. Непонятно, выдержат ли украинские мосты, построенные в Советском Союзе, и не рассчитанные на столь массивную технику", — заключил Коц.
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