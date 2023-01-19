Сальдо: ВС РФ контролируют 75% Херсонской области

Союзные войска продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Россия контролирует 75% территории Херсонской области. Об этом проинформировал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Под контролем законной российской власти находится вся левобережная часть Херсонской области. Это 75% площади региона, семь из девяти его городов, 13 из 18 районов, значительно более половины населения, особенно с учётом выезда населения и эвакуации с Правобережья, в том числе на Левобережье", — сказал Сальдо в беседе с РИА Новости.

Также РФ контролирует западную часть Кинбурнской косы с несколькими населёнными пунктами. Сальдо отмечает, что Россия намерена освободить всю Херсонщину. Для достижения этой цели потребуются соответствующие приказы командования и указы политического руководства.

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