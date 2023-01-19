Гладков: ВСУ обстреляли сразу несколько посёлков Шебекинского городского округа

Украинские боевики продолжают обстреливать территории Российской Федерации. На этот раз неонацисты ударили сразу по нескольким населённым пунктам Шебекинского городского округа Белгородской области.

"Есть прилёты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Взрывной волной повреждены окна в соседних домовладениях", — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также обстрелу подвергся посёлок Ленинский, в результате чего разрушена хозяйственная постройка частного жилого дома.

По словам Гладкова, погибших и раненых нет.

Ранее украинские националисты обстреляли населённый пункт в Валуйском городском округе, один человек пострадал.