Украинские боевики продолжают обстреливать территории Российской Федерации. На этот раз неонацисты ударили сразу по нескольким населённым пунктам Шебекинского городского округа Белгородской области.
"Есть прилёты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Взрывной волной повреждены окна в соседних домовладениях", — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Также обстрелу подвергся посёлок Ленинский, в результате чего разрушена хозяйственная постройка частного жилого дома.
По словам Гладкова, погибших и раненых нет.
Ранее украинские националисты обстреляли населённый пункт в Валуйском городском округе, один человек пострадал.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.