Войска ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в районе Сватово — Кременная в ЛНР

ВСУ сделали попытку прорыва обороны ВС РФ в районе Сватово — Кременная. Военкоры "Русской Весны" сообщили, что войска противника подтянули резервы, куда входит большое количество артиллерии, и ведут непрекращающиеся атаки Новосёловского. Ранее подразделения ВСУ смогли войти на окраины населённого пункта, который стал передовым рубежом обороны ВС РФ на этом участке фронта.

Армия России наносит удары по позициям врага с помощью гаубиц, РСЗО "Град", ТОС "Солнцепёк", не позволяя противнику закрепиться.

Украинские подразделения разместили военнослужащих и бронетехнику в Стельмаховке. По ним ведёт огонь артиллерия ВС РФ.

Ранее сообщалось, что выжившие в Соледаре военные 116-й бригады теробороны ВСУ пожаловались Зеленскому на приказы командования.