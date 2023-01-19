Младший лейтенант ГУР МОУ Сергей Васильчук уничтожен ВС РФ под Артёмовском

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военный эксперт Чингис Дамбиев проинформировали об очередном успехе русской армии.

Он сообщает, что российскими войсками в районе Артёмовска (Бахмута) уничтожен кадровый офицер (младший лейтенант) Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Сергей Васильчук с позывным Степ.

Военный служил в десятом отдельном отряде специального назначения ГУР МОУ. Является уроженцем Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в районе Сватово — Кременная в ЛНР.