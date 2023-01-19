Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военный эксперт Чингис Дамбиев проинформировали об очередном успехе русской армии.
Он сообщает, что российскими войсками в районе Артёмовска (Бахмута) уничтожен кадровый офицер (младший лейтенант) Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Сергей Васильчук с позывным Степ.
Военный служил в десятом отдельном отряде специального назначения ГУР МОУ. Является уроженцем Хмельницкой области.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ в районе Сватово — Кременная в ЛНР.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.