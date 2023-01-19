Разведка Британии MI-6 оценила возможность использования ВС РФ в ходе СВО танка "Армата"

Минобороны Британии, ссылаясь на данные разведки MI-6, сообщает, что российские танки Т-14 "Армата" в декабре 2022 года были замечены на полигонах южных регионов Российской Федерации.

Будут ли отправлены данные танки в зону спецоперации, британской разведке неизвестно, но их использование может быть "рискованным". Однако надёжность "Армата" в боях на данный момент не оценена, отмечает разведка.

"Дополнительный вызов для России — приспособить логистическую цепочку для Т-14, потому что он больше и тяжелее, чем другие российские танки", — пишет источник.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказывал, что начинка танка Т-14 "Армата" фантастическая.