Президент Владимир Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины

Выступая по видеосвязи на завтраке в Давосе, президент Владимир Зеленский признал, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) является слабым местом страны.

Ещё осенью он говорил, что Украина владеет лишь 10% необходимого количества средств ПВО.

Но Зеленский отметил, что в сравнении с некоторыми другими странами ситуация с противовоздушной обороной на Украине обстоит лучше. Он также высказал надежду на продолжение поставок новых вооружений для нужд ВСУ.

Также утром президент Украины заявил, что не видит смысла в переговорах с Москвой, так как не уверен, что Владимир Путин жив.