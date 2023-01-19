Кашин: поставки Киеву Stryker и бронемашин Bradley опасны для армии РФ

Военный аналитик Василий Кашин считает, что бронетранспортёры Stryker и Bradley, которые Соединённые Штаты намерены предоставить Киеву в рамках нового пакета военной помощи, могут быть опасны для российской армии.

"Впервые поддержка Киева будет включать около 100 боевых машин Stryker и по меньшей мере 50 бронированных машин Bradley. Это позволит украинским военным быстрее и безопаснее передвигаться на линии фронта", — приводит слова агентства Associated Press ФАН.