Военный аналитик Василий Кашин считает, что бронетранспортёры Stryker и Bradley, которые Соединённые Штаты намерены предоставить Киеву в рамках нового пакета военной помощи, могут быть опасны для российской армии.
"Впервые поддержка Киева будет включать около 100 боевых машин Stryker и по меньшей мере 50 бронированных машин Bradley. Это позволит украинским военным быстрее и безопаснее передвигаться на линии фронта", — приводит слова агентства Associated Press ФАН.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.