В Министерстве обороны России проинформировали, что истребители авиация РФ за прошедшие сутки в районе посёлка Полтавка Донецкой Народной Республики уничтожила самолёт противника Су-25.
Также в ведомстве сообщили, что в Луганской Народной Республике силами ПВО сбиты пять беспилотных летательных аппаратов.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Житловка, Червонопоповка и Кременная", — отмечают в Минобороны России.
Ранее врио ДНР Денис Пушилин заявил, что при грамотных шагах армии РФ фронт ВСУ в Донбассе рухнет.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.