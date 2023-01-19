Минобороны ВС РФ сбили самолёт Су-25 и пять БПЛА украинских боевиков

В Министерстве обороны России проинформировали, что истребители авиация РФ за прошедшие сутки в районе посёлка Полтавка Донецкой Народной Республики уничтожила самолёт противника Су-25.

Также в ведомстве сообщили, что в Луганской Народной Республике силами ПВО сбиты пять беспилотных летательных аппаратов.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Житловка, Червонопоповка и Кременная", — отмечают в Минобороны России.

Ранее врио ДНР Денис Пушилин заявил, что при грамотных шагах армии РФ фронт ВСУ в Донбассе рухнет.