На Запорожском направлении российскими военными уничтожен элитный снайпер-инструктор украинской армии высшего класса Олег Небувайло. Об этом рассказал в своём Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Политик заметил, что его техническое преимущество закончилось, боевик был ликвидирован из новейшего снайперского комплекса LАR-10 "Счётчик" производства России.
Рогов также добавил, что Небувайло всегда пользовался западным оружием и к линии боевых действий не приближался ближе, чем на километр.
Его удалось ликвидировать солдатам ВС РФ в результате комплекса мероприятий и контрснайперской борьбы, заключил автор канала.
Ранее местные жители рассказали, что ВСУ использовали девочек снайперов в ходе боёв за Соледар.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.