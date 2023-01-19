Российские военные ликвидировали элитного снайпера ВСУ в Запорожье

На Запорожском направлении российскими военными уничтожен элитный снайпер-инструктор украинской армии высшего класса Олег Небувайло. Об этом рассказал в своём Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Политик заметил, что его техническое преимущество закончилось, боевик был ликвидирован из новейшего снайперского комплекса LАR-10 "Счётчик" производства России.

Рогов также добавил, что Небувайло всегда пользовался западным оружием и к линии боевых действий не приближался ближе, чем на километр.

Его удалось ликвидировать солдатам ВС РФ в результате комплекса мероприятий и контрснайперской борьбы, заключил автор канала.

Ранее местные жители рассказали, что ВСУ использовали девочек снайперов в ходе боёв за Соледар.