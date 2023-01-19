Кашеварова перечислила проблемы мобилизованных: Говорили, что армия ни в чём не нуждается и всё есть

Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, с какими трудностями сталкиваются российские мобилизованные.

Кашеварова объяснила, что каждый день ей пишут женщины с жалобами на то, что их отцы, сыновья, мужья оказываются на передовой без поддержки авиации и артиллерии.

Журналистка отметила, что в….* - это смерть, несправедливость, разруха, отчаянье, боль.

"Говорили, что не будет мобилизации, но она была, и я, смею предполагать, что ещё будет. Говорили, что отправят в тероборону, но уже через 2 недели после мобилизации необученных парней отправили на передовую, и пошли первые гробы", — написала Кашеварова в своём микроблоге.

Она отметила проблему выплат, так как многие не получили ни копейки.

"Говорили, что армия ни в чём не нуждается и всё есть. Мы до сих пор собираем помощь и отправляем на фронт", — рассказала журналистка.

Кашеварова считает, что проблема кроется в том, что общество и власть ведут себя инфантильно.

Ранее сообщалось, что многодетный отец из Новосибирской области погиб в ходе СВО.

*по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.