Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, с какими трудностями сталкиваются российские мобилизованные.
Кашеварова объяснила, что каждый день ей пишут женщины с жалобами на то, что их отцы, сыновья, мужья оказываются на передовой без поддержки авиации и артиллерии.
Журналистка отметила, что в….* - это смерть, несправедливость, разруха, отчаянье, боль.
"Говорили, что не будет мобилизации, но она была, и я, смею предполагать, что ещё будет. Говорили, что отправят в тероборону, но уже через 2 недели после мобилизации необученных парней отправили на передовую, и пошли первые гробы", — написала Кашеварова в своём микроблоге.
Она отметила проблему выплат, так как многие не получили ни копейки.
"Говорили, что армия ни в чём не нуждается и всё есть. Мы до сих пор собираем помощь и отправляем на фронт", — рассказала журналистка.
Кашеварова считает, что проблема кроется в том, что общество и власть ведут себя инфантильно.
Ранее сообщалось, что многодетный отец из Новосибирской области погиб в ходе СВО.
*по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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