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Многодетный отец из Новосибирской области погиб в ходе СВО

Силовые структуры

В Новосибирской области похоронили многодетного отца, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

45-летний житель Новосибирской области Сергей Петерс погиб в ходе спецоперации на Украине. О его смерти сообщили представители администрации Карасукского района.

Уроженец города Карасуке 1977 года рождения отправился на СВО осенью 2022 года. 2 декабря стало известно о его гибели.

С 2000 года погибший жил в Новосибирске. Мужчина состоял в браке и воспитывал трёх дочерей. Похороны Сергея Петерса прошли 13 января в его родном городе — Карасуке.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, что отсрочки от мобилизации для многодетных отцов на практике не было, так как на СВО забирали даже отцов четырёх детей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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