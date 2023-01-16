Многодетный отец из Новосибирской области погиб в ходе СВО

В Новосибирской области похоронили многодетного отца, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

45-летний житель Новосибирской области Сергей Петерс погиб в ходе спецоперации на Украине. О его смерти сообщили представители администрации Карасукского района.

Уроженец города Карасуке 1977 года рождения отправился на СВО осенью 2022 года. 2 декабря стало известно о его гибели.

С 2000 года погибший жил в Новосибирске. Мужчина состоял в браке и воспитывал трёх дочерей. Похороны Сергея Петерса прошли 13 января в его родном городе — Карасуке.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, что отсрочки от мобилизации для многодетных отцов на практике не было, так как на СВО забирали даже отцов четырёх детей.