Брутер: США тестируют реакцию РФ вбросами об ударе ВСУ по Крыму новым оружием

Американские власти проверяют реакцию России, вбрасывая в Сеть информацию о планируемых поставках техники Киеву для последующего удара по Крыму. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, Запад изменил тактику, когда поддержал удары киевского режима по территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Как пояснил специалист, США и их партнёры увидели, что обстрелы не привели к существенному изменению ситуации в ходе конфликта, поэтому усилили давление.

"Они хотят вызвать реакцию, посмотреть на неё прежде всего", — отметил Брутер в интервью РИА Новости.

Кроме того, эксперт допустил, что с помощью вбросов об ударе по Крымскому полуострову западные страны стремятся поднять боевой дух военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) и наёмников.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев попытается вернуть контроль над Крымом, если Запад предоставит ему тяжёлую технику.