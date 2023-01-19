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Брутер: США тестируют реакцию РФ вбросами об ударе ВСУ по Крыму новым оружием

Силовые структуры

Американские власти проверяют реакцию России, вбрасывая в Сеть информацию о планируемых поставках техники Киеву для последующего удара по Крыму. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Брутер: США тестируют реакцию РФ вбросами об ударе ВСУ по Крыму новым оружием

По его словам, Запад изменил тактику, когда поддержал удары киевского режима по территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Как пояснил специалист, США и их партнёры увидели, что обстрелы не привели к существенному изменению ситуации в ходе конфликта, поэтому усилили давление.

"Они хотят вызвать реакцию, посмотреть на неё прежде всего", — отметил Брутер в интервью РИА Новости.

Кроме того, эксперт допустил, что с помощью вбросов об ударе по Крымскому полуострову западные страны стремятся поднять боевой дух военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) и наёмников.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев попытается вернуть контроль над Крымом, если Запад предоставит ему тяжёлую технику.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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