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Снайперы ВСУ больше не имеют преимущества на запорожском направлении, заявил Рогов

Силовые структуры

Снайперы Вооружённых сил Украины больше не имеют преимущества на запорожском направлении, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Снайперы ВСУ больше не имеют преимущества на запорожском направлении, заявил Рогов

"Украинские снайперы утратили техническое преимущество на запорожском участке фронта. Теперь на вооружении у наших военных имеется новейший снайперский комплекс LАR-10 "Счётчик" российского производства, способный поражать противника на расстоянии свыше километра", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что LАR-10 "Счётчик", которую получают российские военные, создаст большие проблемы для снайперов ВСУ, использующих натовские дальнобойные винтовки.

Ранее основатель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что первый военный армии РФ, который уничтожит американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, получит новую высокоточную снайперскую винтовку LAR-10 "Счётчик".

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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