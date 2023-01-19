МК: Минобороны раскрыло новый порядок похорон мобилизованных

Новый проект приказа министра обороны РФ определит особенности организации погребения военнослужащих. В частности, в нём идёт речь о призванных в рамках частичной мобилизации и участниках добровольческих подразделений. Об этом пишет "МК".

По информации издания, погребение военнослужащих, ветеранов, добровольцев и мобилизованных планируется с учётом волеизъявления их самих, если они успели сделать его при жизни. А если этого сделано не было, то учитываться будет воля супругов и других родственников.

Если родственники не выскажутся против, отдавших долг родине перед похоронами будут одевать в парадную форму одежды.

Хоронить военных будут за счёт средств, выделяемых Минобороны из федерального бюджета.

Ведомство также будет оплачивать доставку тела или останков к месту погребения и установку памятника.