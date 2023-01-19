Новый проект приказа министра обороны РФ определит особенности организации погребения военнослужащих. В частности, в нём идёт речь о призванных в рамках частичной мобилизации и участниках добровольческих подразделений. Об этом пишет "МК".
По информации издания, погребение военнослужащих, ветеранов, добровольцев и мобилизованных планируется с учётом волеизъявления их самих, если они успели сделать его при жизни. А если этого сделано не было, то учитываться будет воля супругов и других родственников.
Если родственники не выскажутся против, отдавших долг родине перед похоронами будут одевать в парадную форму одежды.
Хоронить военных будут за счёт средств, выделяемых Минобороны из федерального бюджета.
Ведомство также будет оплачивать доставку тела или останков к месту погребения и установку памятника.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.