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Командир взвода взорвал гранату в Белгородской области: погибли трое солдат

Силовые структуры

В Белгородской области военнослужащий взорвал гранату на территории части, из-за чего возник пожар. Погибли, по предварительным данным, три человека. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Источник канала рассказал, что происшествие случилось 14 января. По его словам, подрыв гранаты РГД-5 совершил командир взвода, старший сержант.

После подрыва произошла детонация боеприпасов, находившихся в комнате хранения оружия. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

Сообщается, что количество пострадавших, кроме троих погибших, составило 16 человек, ещё восемь числятся пропавшими без вести.

По данному факту ведутся следственные мероприятия. Комментариев от Минобороны РФ и властей региона пока не было.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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