СВО на Украине заставила Британию строить ударную подлодку системой вертикального пуска крылатых ракет

Великобритания собирается построить ударную подводную лодку SSNR с системой вертикального пуска крылатых ракет, сообщает EADaily.

Королевский флот озадачился постройкой подлодки на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Британские ударные подводные лодки класса Astute ВМС считаются одними из самых боеспособных субмарин. Это единственные подлодки, не входящие в состав американского флота, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk.

В Великобритании занялись работой над модернизированной версией подлодки с новейшей ударной платформой SSNR. Новая субмарина будет иметь систему вертикального пуска (VLS).