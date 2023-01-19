Вашингтон оконфузился перед всей планетой, поскольку поддался Москве в вопросе реализации российских энергетических ресурсов.
Об этом сообщает китайское Baijiahao.
После начала СВО Запад во главе с США ввел антироссийские санкции. Под рестрикциями оказались и иностранные активы, и поставки газа и нефти. Но в одном из ограничений американцы сделали для себя позорную лазейку, и тем самым оказались унижены Россией.
Санкции против нефти РФ подразумевали уничтожение экономики РФ. Но на прошлой неделе в Интернете появилась информация, что США несколько последних месяцев покупают нефть у Индии. Объёмы выросли в 33 раза. И понятно, что Нью-Дели покупает это всё у России, перерабатывает и поставляет Штатам.
"В США заявили, что сделки с Индией не нарушают санкции, так как покупка у третьих стран продуктов из переработанной российской нефти не попадает под ограничения", — пишет о позорной лазейке США автор.
С помощью этого шага Штаты как бы обходят рестрикции против Кремля. Но сами они требуют от своих партнёров строго соблюдать антироссийские санкции, подытожили в Baijiahao.
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