Baijiahao: США опозорились на глазах у всего мира, покупая у России нефть через Индию

Вашингтон оконфузился перед всей планетой, поскольку поддался Москве в вопросе реализации российских энергетических ресурсов.

Об этом сообщает китайское Baijiahao.

После начала СВО Запад во главе с США ввел антироссийские санкции. Под рестрикциями оказались и иностранные активы, и поставки газа и нефти. Но в одном из ограничений американцы сделали для себя позорную лазейку, и тем самым оказались унижены Россией.

Санкции против нефти РФ подразумевали уничтожение экономики РФ. Но на прошлой неделе в Интернете появилась информация, что США несколько последних месяцев покупают нефть у Индии. Объёмы выросли в 33 раза. И понятно, что Нью-Дели покупает это всё у России, перерабатывает и поставляет Штатам.

"В США заявили, что сделки с Индией не нарушают санкции, так как покупка у третьих стран продуктов из переработанной российской нефти не попадает под ограничения", — пишет о позорной лазейке США автор.

С помощью этого шага Штаты как бы обходят рестрикции против Кремля. Но сами они требуют от своих партнёров строго соблюдать антироссийские санкции, подытожили в Baijiahao.