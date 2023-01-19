Эксперт: резолюция ЕК по созданию спецтрибунала по Украине — пустая болтовня

Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к созданию специального трибунала по Украине.

А о том, какие правовые последствия этого решения могут последовать, в беседе с Pravda.Ru рассказал юрист, политолог, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета Финансового Университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

"На самом деле правовых последствий никаких, потому что это политический орган, он даже на уровне Евросоюза не принимает обязательных для Евросоюза законов, просто называют Европарламент, а по факту он принимает рекомендации, либо обращения в органам власти и к отдельных странам", — отметил аналитик.

По его словам, с точки зрения правовых последствий, создаётся общая база, общий негативный фон именно в правовом контексте. А полномочия по созданию вообще международных трибуналов в отношении различных вооруженных конфликтов принадлежат Совбезу ООН. А что Украина предлагает — всё это политическая риторика и не более.

России реагировать на заявления евроинститутов или европолитиков здесь как-то сложно, потому что, когда в день 80-летия освобождения Ленинграда Шольц говорит, что нужно Россию победить, то комментарии излишни, с точки зрения того, вести диалог или не вести с этими людьми, подчеркнул эксперт.

"Дипломатическая реакция, конечно, должна быть, поскольку, если не реагировать, то это будет продолжаться в усиленном варианте. Но практической пользы от этого не будет", — подытожил Семеновский.