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RusVesna.su: ВС РФ наступают на позиции ВСУ в Запорожье
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Пентагон: США пока не видят смысла предоставлять Киеву танки Abrams из-за сложностей с обслуживанием

Силовые структуры

США пока не видят смысла предоставлять киевскому режиму танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием.

Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Министерство обороны США Сабрина Сингх.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что Вашингтон поддерживает Украину в стремлении "вернуть территории" любами средствами. Так она прокомментировала публикации прессы о намерении Соединённых Штатов поддержать удары по Крыму.

А тем временем, армия России перешла в наступление в Запорожье, боевики ВСУ выбиты из ряда районов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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