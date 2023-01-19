Пентагон: США пока не видят смысла предоставлять Киеву танки Abrams из-за сложностей с обслуживанием

США пока не видят смысла предоставлять киевскому режиму танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием.

Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Министерство обороны США Сабрина Сингх.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что Вашингтон поддерживает Украину в стремлении "вернуть территории" любами средствами. Так она прокомментировала публикации прессы о намерении Соединённых Штатов поддержать удары по Крыму.

А тем временем, армия России перешла в наступление в Запорожье, боевики ВСУ выбиты из ряда районов.