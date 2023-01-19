Кашеварову возмутили "гастроли" освобождённых из плена членов полка "Азов"*: должны были сидеть в Турции

Журналистка Анастасия Кашеварова поражена тем, чем освобождённые из плена члены полка "Азов"* уехали из Турции.

Кашеварова опубликовала письмо подписчика, в котором высказывается возмущение по поводу того, что один из руководителей полка "Азов"*, которого обменяли и обещали не выпускать до окончания СВО, на Давосском форуме пообещал "отомстить за всё".

"Условия были такие, что до окончания боевых действий главари "Азова" будут в Турции, под личные гарантии Эрдогана. Но делегация "Азова" гастролирует по всему миру. И в Израиле уже была, теперь в Швейцарии", — выражает своё недоумение подписчик.

Ранее Анастасия Кашеварова рассказала о жалобах мобилизованных и их родственников.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.