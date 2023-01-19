Владимир Зеленский рассказал, какие надежды возлагает на завтрашнюю международную конференцию "Рамштайн".
Президент Украины отметил, что 19 января принято "несколько мощных решений" для усиления ВСУ.
Он поблагодарил Эстонию за гаубицы и боеприпасы, Швецию за новый военный пакет — NLAW, Archer и БМП, Данию за артиллерию CAESAR, а Литву за зенитные пушки, амуницию и вертолёты.
"Готовимся к завтрашнему "Рамштайну" — ожидаем сильных решений. И ожидаем мощного пакета военной поддержки от Соединенных Штатов", — озвучил свои надежды украинский лидер.
Ранее журналист Сергей Мардан заявил, что в "Рамштайне" 20 января России будет фактически объявлена война.
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