Зеленский о "Рамштайне" 20 января: ожидаем сильных решений и мощного пакета военной поддержки США

Владимир Зеленский рассказал, какие надежды возлагает на завтрашнюю международную конференцию "Рамштайн".

Президент Украины отметил, что 19 января принято "несколько мощных решений" для усиления ВСУ.

Он поблагодарил Эстонию за гаубицы и боеприпасы, Швецию за новый военный пакет — NLAW, Archer и БМП, Данию за артиллерию CAESAR, а Литву за зенитные пушки, амуницию и вертолёты.

"Готовимся к завтрашнему "Рамштайну" — ожидаем сильных решений. И ожидаем мощного пакета военной поддержки от Соединенных Штатов", — озвучил свои надежды украинский лидер.

Ранее журналист Сергей Мардан заявил, что в "Рамштайне" 20 января России будет фактически объявлена война.