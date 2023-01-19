NYT: США помогут ВСУ спланировать наступление на Крым

New York Times сообщает, что США подготовят с Украиной план наступления на Крым и другие территории, подконтрольные России.

Американское издание пишет, что США включатся в разработку планов по освобождению украинских регионов, включая Крым.

Встреча представителей Украины и США, по данным газеты, пройдёт в Германии уже на этой неделе.

По данным NYT, командиры отработают наступательные планы и сопоставят их с тем оружием, которое имеется у ВСУ и которое предоставят западные партнёры.

Сообщается, что основной целью наступления, вероятно, будет Крым.

Ранее Владимир Зеленский возложил большие надежды на решение "Рамштайна", которое будет озвучено 20 января.