Суздальцев: Зеленского раздражает, что Запад медлит с передачей танков Киеву

Украинский президент Владимир Зеленский раздражён из-за медлительности Запада по вопросам поставки танков киевскому режиму. Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, на встрече в формате "Рамштайн" западные страны всё-таки одобрят передачу тяжёлой техники Вооружённым силам Украины (ВСУ). Как пояснил эксперт, НАТО вынудит Берлин предоставить немецкие танки Киеву. При этом США не будут поставлять свои боевые машины Abrams на Украину, считает политолог.

"Зеленский по этому поводу и волновался. Его раздражают все оттяжки с поставками тяжёлых вооружений", — отметил Суздальцев в интервью РИА Новости.

Он также подчеркнул: Вашингтон раньше перебрасывал танки Abrams на территорию Афганистана и Ирака, но сейчас власти США убеждают Киев в том, что доставить эти машины на Украину будет проблематично из-за сложностей с логистикой.

Такое поведение Запада указывает на его нежелание напрямую участвовать в боевых действиях, указал эксперт.