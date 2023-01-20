Читатели DM осудили Зеленского за слова о причастности РФ к катастрофе в Броварах

Мир должен прекратить верить каждому заявлению украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

Пользователи раскритиковали главу Украины за слова о том, что крушение вертолёта в Броварах стало следствием российской спецоперации. Они назвали Зеленского "наглым мошенником" и "отвратительным человеком", который должен покинуть свой пост.

"Западным правительствам нужно убрать этого парня", — отметил один из комментаторов.

Другой подписчик призвал Запад прекратить "плясать под дудку" киевского режима. Пользователи потребовали, чтобы страны НАТО остановили поставки военной помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Как подчеркнул ещё один читатель, Зеленский на деньги западных налогоплательщиков "достраивает поместье в Британии".

18 января в Броварах Киевской области произошла авиакатастрофа. Вертолёт с представителями МВД Украины обрушился рядом с детским садом. В списке погибших числятся 14 человек, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский.