Клинцевич: убежать из страны с украденными деньгами Зеленский не сможет

Президент Украины Владимир Зеленский выполняет все приказы покровителей, надеясь когда-то "воспользоваться сворованными деньгами".

Об этом сообщил глава "Российского Союза ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич.

По его словам, глава Незалежной — "наивный молодой человек", который хочет повторить опыт экс-премьера Арсения Яценюка, "пришедшего во власть в стоптанных ботинках, а ушедшего миллиардером". Сейчас Яценюк спокойно живёт в Штатах и никуда не лезет, в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сенатор.

По его словам, Зеленского такое будущее не ждёт, поскольку его будет судить украинский народ. Зеленский не понимает, что именно его потом обвинят во всех несчастьях страны.

Также украинского президента могут "убрать" и западные покровители, когда в нём отпадёт надобность. Поэтому президента Украины можно "только пожалеть", отметил эксперт.