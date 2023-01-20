Die Welt*: обманутый Киев требует от Шольца прекратить игры с танками Leopard

Обманутые украинские власти потребовали от канцлера ФРГ Олафа Шольца "остановить игры" с немецкими танками Leopard 2, пишет Die Welt*.

По информации издания, Киев разочарован в действиях Берлина, который продолжает отказываться от передачи тяжёлой техники украинским военным.

Руководству Украины не понравилось, что Шольц диктует свои условия по поставкам Leopard, отмечается в публикации. Как пояснили журналисты, канцлер ФРГ решится на предоставление боевых машин солдатам ВСУ, если США отправят танки Abrams Киеву.

"Вы должны принимать решения, не играя в игры", — приводит газета комментарий своего источника в политических кругах Украины.

Авторы материала добавили, что даже в случае поставок Abrams Шольц может придумать новую "отмазку" и оставить армию Украины без немецких танков.

Ранее американский конгрессмен Майкл Маккол упрекнул канцлера Германии и лидера США Джо Байдена в трусости за медлительность в вопросе передачи оружия киевскому режиму.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.