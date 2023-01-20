Военкор Сладков: победа РФ в СВО зависит от разворачивания ВПК на полную мощь

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, от чего зависит успех России в СВО на Украине. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Он отмечает, что победа в спецоперации зависит от действий России, а именно разворачивания ВПК на полную мощь, а не от поставок для ВСУ "Абрамсов" или новых тактических ракет. Кроме того, в этом случае страна сможет заработать деньги, поскольку Южная Америка, Азия, государства Востока охотно покупают технику, побеждающую НАТО.

Ранее депутат Андрей Гурулёв заявил, что войска ВС РФ получат всё необходимое для победы в СВО к лету 2023 года. Тогда ВПК будет работать на полную мощность.