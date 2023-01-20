Артиллеристы РФ точным ударом уничтожили расчёт гаубицы ВСУ в пригороде Херсона

Военнослужащие РФ атаковали позиции боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в пригороде Херсона. Об этом журналистам рассказал представитель экстренных служб Херсонской области.

По его словам, российские солдаты точным ударом из артиллерийской установки уничтожили украинский расчёт гаубицы Д-20. Он также добавил, что в результате атаки ликвидированы три боевика ВСУ, ещё два националиста были тяжело ранены.

"Артиллерийский расчёт ВСУ уничтожен, в том числе 152-миллиметровая пушка-гаубица Д-20", — подтвердил источник.

Как пояснили в экстренных службах, Киев использовал этот расчёт для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Голой Пристани.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что ВС РФ создают мощнейшую оборонительную линию от Херсона до Харькова. Там появляются оборудованные окопы, блиндажи и бетонные противотанковые препятствия, указал журналист.