Контрбатарейные радиолокационные станции (РЛС) РФ позволяют определять дальнобойную артиллерию ВСУ и уничтожать её. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.
"У нас активно работают станции контрбатарейной борьбы. Конечно же, это сказывается на обстрелах. Раньше были массированные обстрелы Донецка. Калибр 155-миллиметров был главным орудием террористического воздействия на население города", — сказал он в беседе с "Известиями".
Интенсивность обстрелов снижается при совместной работе РЛС и беспилотников, авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня.
Ранее Леонков заявил о самом эффективном оружии ВС РФ против танков из Германии "Леопард". Им является ПТРК "Малютка".
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