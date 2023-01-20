Леонков: ВС РФ применяют контрбатарейные РЛС для определения артиллерии ВСУ

Контрбатарейные радиолокационные станции (РЛС) РФ позволяют определять дальнобойную артиллерию ВСУ и уничтожать её. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

"У нас активно работают станции контрбатарейной борьбы. Конечно же, это сказывается на обстрелах. Раньше были массированные обстрелы Донецка. Калибр 155-миллиметров был главным орудием террористического воздействия на население города", — сказал он в беседе с "Известиями".

Интенсивность обстрелов снижается при совместной работе РЛС и беспилотников, авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня.

Ранее Леонков заявил о самом эффективном оружии ВС РФ против танков из Германии "Леопард". Им является ПТРК "Малютка".