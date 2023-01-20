Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский ответил тем, кто заверяет, что на Украине нет фашистов.
Ходаковский прокомментировал доводы о том, что вменяемые "знакомые украинцы" недоумевают, о каких украинских нацистах твердят в России, убеждая россиян в том, что это только пропагандистский миф.
"В один голос твердят, что нет никаких толп фашистов на улицах, и всё это порождение российской пропаганды", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге".
Военачальник объяснил, что нацисты есть, только они скрываются. Он отметил, что толп никаких и не нужно.
Ранее Александр Ходаковский высказал опасения о том, что реформы российской армии могут запоздать.
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