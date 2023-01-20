ВС РФ отражают попытки контрнаступления ВСУ под Ореховым, заявил Рогов

Вооружённые силы Украины пытаются пойти в контратаку под Ореховым, чтобы вернуть контроль над четырьмя населёнными пунктами, которые они потеряли накануне, однако армия России пресекает эти попытки, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ пытаются организовать контрнаступление, чтобы отбить утраченные позиции, но их попытки тут же подавляются. Позиции мы удерживаем. Боестолкновения продолжаются", — сказал Рогов.

В пятницу, 20 января российские войска освободили населённый пункт Лобковое, который расположен в 25 километрах от Орехова.

Ранее Рогов сообщил, что боевые действия активизировались на всей линии фронта в Запорожской области.