Гуменюк: ВС РФ готовы нанести удар по Украине со стороны Чёрного моря

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Армия России готова нанести удар со стороны Чёрного моря, в том числе и с подлодок. Об этом проинформировала в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Наличие корабельной группировки свидетельствует о готовности россиян к нанесению ракетного удара. Будет ли он точечный или массированный, это зависит от стратегии врага", — сообщила она.

Гуменюк отметила, что из-за шторма наблюдается ротация корабельно-катерного состава, но ракетоносители остаются на своих местах.

Ранее военкор Сладков заявил, что победа России в СВО зависит от разворачивания ВПК на полную мощь.