RT: ВСУ потеряли в Запорожье 450 человек за две недели

За последние две недели вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в районе Орехова в Запорожской области большое количество личного состава. Об этом сообщает RT.

По данным издания, резкий всплеск потерь фиксируется в бригадах теробороны, подразделениях Нацгвардии и 65-й бригады ВСУ, в которых погибли и были тяжело ранены порядка 450 человек.

Отмечается, что наибольшее число потерь зафиксировано после попаданий высокоточных артиллерийских снарядов "Краснополь-М", а также высокоточных ракет комплексов "Смерч" и "Торнадо-С".

Из-за высоких потерь срываются фильтрационные мероприятия среди местного населения. Кроме того, командование подразделений не может организовать охрану особо важных объектов ВСУ как на первых линиях обороны, так и внутри города.