За последние две недели вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в районе Орехова в Запорожской области большое количество личного состава. Об этом сообщает RT.
По данным издания, резкий всплеск потерь фиксируется в бригадах теробороны, подразделениях Нацгвардии и 65-й бригады ВСУ, в которых погибли и были тяжело ранены порядка 450 человек.
Отмечается, что наибольшее число потерь зафиксировано после попаданий высокоточных артиллерийских снарядов "Краснополь-М", а также высокоточных ракет комплексов "Смерч" и "Торнадо-С".
Из-за высоких потерь срываются фильтрационные мероприятия среди местного населения. Кроме того, командование подразделений не может организовать охрану особо важных объектов ВСУ как на первых линиях обороны, так и внутри города.
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