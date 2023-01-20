Украинский политик Кива назвал реальные цифры потерь ВСУ

Бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что с начала российской спецоперации Вооружённые силы Украины потеряли 200 тысяч солдат и офицеров, ещё 300 тысяч украинских солдат были ранены.

Киев не обнародует информацию о реальных потерях армии Украины, потому что боится массовых акций протеста граждан, отметил политик.

По словам Кивы, истинное положение дел следующее: сегодняшний день ВСУ потеряли 200 тысяч военных, ещё 300 тысяч выведены из строя в результате ранений. Политик сослался на анонимный источник из администрации президента Украины.

Многие украинцы скрываются от мобилизации и бегут из страны, чтобы не попасть на фронт, подчеркнул политик.

Западу известно о реальных потерях ВСУ, убеждён Кива. Союзники Украины понимают, что киевский режим уже не справляется с ситуацией, но продолжают вести политику по поддержке Киева. Таким образом, Запад даёт украинцам ложную надежду на то, что победа не за горами. При этом население Украины продолжает погибать, отстаивая интересы Североатлантического альянса, добавил политик.